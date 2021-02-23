Kış lastiği kullanılmayan 511 araçla ilgili ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kış lastiği kullanılmayan 511 araçla ilgili ceza kesildi

23.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:13
Kış lastiği kullanılmayan 511 araçla ilgili ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelindeki denetimlerinde, kış lastiği kullanılmadığı tespit edilen 511 araçla ilgili cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelindeki denetimlerinde, kış lastiği kullanılmadığı tespit edilen 511 araçla ilgili cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 19-21 Şubat'ta ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Trafik polislerince 164 bin 793 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 511 araçta kış lastiği kullanılmadığı tespit edildi.

Ayrıca çeşitli eksik ya da kusuru bulunduğu gerekçesiyle 551 araç trafikten men edildi, 106 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Ekipler, denetim kapsamında tespit ettikleri 13 bin 33 trafik kural ihlaliyle ilgili sürücülere ya da araç plakalarına ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Özlem Zengin Meral Akşener Pervin Buldan
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Toygun Ateş Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Osman Özköylü Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış lastiği kullanılmayan 511 araçla ilgili ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:16:24. #1.14#
title