Kış lastiği denetimleri sürüyor
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Kış lastiği denetimleri sürüyor

17.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:03

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan trafik ekipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan ticari araçları kontrol etti.

Araç sürücülerinin belgelerinde ve ticari araçların lastiklerinde kontrol gerçekleştiren emniyet ekipleri, kış lastiği kullanmayan sürücülere 776 TL idari para cezası uyguladı. - TEKİRDAĞ

Kış lastiği denetimleri sürüyor
Kış lastiği denetimleri sürüyor
Kış lastiği denetimleri sürüyor
Kış lastiği denetimleri sürüyor
Kış lastiği denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:04:30. #1.14#
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