Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı
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Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı

01.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:44

Malatya'da, bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması yapan ekipler 11 araca ceza kesti.

Malatya'da, bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması yapan ekipler 11 araca ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda uygulama yaptı.

Ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan 11 araca cezai işlem yaptı.

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Sürücü ve şoförlere kış şartlarında araç kullanımı hakkında teknik bilgiler de veren ekipler, sürücülere tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.

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Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı
Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı
Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı
Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı
Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı
Malatya'da kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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