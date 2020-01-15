15.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:06

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, yolcu terminalinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından şehirler arası yolcu terminalinde otobüslerde kış lastiği uygulaması yaptı. Ayrıca ekipler, yolculara da emniyet kemerinin önemine yönelik bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

27 firma yetkilisi, 30 sürücü ve 110 yolcuya bilgilendirmenin yapıldığı uygulamada, ilçeler arası ve şehirler arası yük, yolcu taşıyan araçların mutlaka kış lastiği kullanması gerektiğine değinildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış lastiği takmasının zorunlu olduğu belirtti.

Kış lastiğiyle ilgili denetimlerin hem bölge trafik güzergahlarında hem de şehir içinde yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz devam ederken, bugün eğitim faaliyetimizi de ekledik. Özellikle yolcuları emniyet kemeri konusunda ikaz ettik. Toplu taşıma araçlarında kaza meydana geldiğinde, yaralamalar araç içerisinde savrulma veya devrilen aracın altında kalma şeklinde oluyor. Yolcular emniyet kemerini taktığında ise yüzde 70-75 oranlarında yaralama ve ölümlerin önüne geçiliyor. Emniyet kemeri sadece hususi araçlarda takılabilecek bir aparat değildir."

Kaynak: AA

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