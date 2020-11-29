Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor

29.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:07
Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL/ERHAN CİHAN ÜNAL - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 125 lira arasında değişiyor.

ARİFE YILDIZ ÜNAL/ERHAN CİHAN ÜNAL - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 125 lira arasında değişiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

"Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmeli"

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini iyiden iyiye göstermeye başlayan kış şartları nedeniyle yol koşullarında ulaşımın sağlıklı ve güvenli sürdürülmesi için kış lastiği zorunluluğunun önemine dikkati çekerek, "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi öneriliyor." dedi.

Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığının altını çizen Özürün, sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini dile getirdi.

Özürün, kış lastiklerinin, 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip olduğunu belirterek, "Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır." ifadesini kullandı.

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğini vurgulayan Özürün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri, 400 ila 650 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 60-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 75-125 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 150-250 lira olarak uygulanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

İlgili Haberler

1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı yüzde 60 zamlandı
Deniz Karakaş; 'J'abotter olarak 60 kişi ile yılda 60 bin ayakkabı üretiyoruz'
Deniz Karakaş; "J'abotter olarak 60 kişi ile yılda 60 bin ayakkabı üretiyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

Ordu'da rahvan yarış atlarına mikroçipli takip - EkonomiKeçiören'de e-konservatuvar hizmeti başladı - EkonomiPınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor - EkonomiMuz üreticileri devlet desteklerinden memnun - EkonomiKış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor - EkonomiSon dakika haberi... TRKTYD Genel Başkanı Sandalcı: "NACE kodumuzun oluşturulması için bu mücadeleyi yapıyoruz" - EkonomiSokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi - HaberlerÇok kıymetli ve şifalı: Amerika'dan gelen ünlü 'Pikan' cevizinin üretimi 2 bin tonu aştı - EkonomiKoronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor - Ekonomi13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı - HaberlerSon dakika haberleri: Bakan Varank: "Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz" - EkonomiSon dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. - EkonomiSon Dakika | Bakan Elvan: "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli... - EkonomiSon dakika haber: Pandemi, katlanabilir ve işlevsel mobilyalara ilgiyi artırdı - Ekonomi
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Beyonce Enes Batur Ariana Grande Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa İsrail Antalya Nükleer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 11:15:25. #1.15#
title