'Kış lastiği' cezası alan sürücülerin tepkileri gülümsetti

03.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:26

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Bölge Trafik İstasyonu ekiplerince yapılan 'kış lastiği uygulaması'nda para cezası alan sürücülerin tepkileri gülümsetti. Bir sürücü, aracına kış lastiği takmadığı için arkadaşını arayıp azarlarken, diğer sürücü ise arkadaşını arayarak, "Ceza yiyip geliyorum" dedi.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulamaları Bursa'nın İnegöl ilçesinde de sürüyor. Bursa- Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, araçları denetledi. 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kış lastiği uygulamasına riayet etmeyen sürücülere 625 TL cezai işlem uygulanıyor.

Kaynak: DHA

'SENİN YÜZÜNDEN CEZA YAZIYORLAR'Bursa- Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, kamyoneti durdurdu. Sürücü Eren A., kamyonette kış lastiği olduğunu iddia ederken, yapılan incelemede kış lastiğinin olmadığının fark edilmesi üzerine sürücüye 625 TL para cezası uygulandı. Ceza miktarını duyan sürücü Eren A., arkadaşını arayıp, "Kış lastiği takmamışsın. Senin yüzünden 600 lira ceza yazıyorlar bana" diyerek azarladı.'CEZA YİYEYİM YARIM SAAT SONRA YANINA GELECEĞİM'Kış lastiği olmadığı için ceza alan diğer sürücü Hüsamettin B. ise arkadaşını arayarak, "Kış lastiği uygulaması başlamış burada. Siftahı bizle yaptılar. Ceza yiyeyim, yarım saat sonra yanına geleceğim" dedi.Kış lastiği takması zorunlu olan araçları durdurarak denetim yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere 625'er TL para cezası uyguladı.