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Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

Iğdır'da mağaza işleten Dilan Ataş, markasının tanıtımı için Iğdır'ın simgesi olan İrem Bağlarını seçerek çekimlerini burada yaptı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da mağaza işleten Dilan Ataş, markasının tanıtımı için Iğdır'ın simgesi olan İrem Bağlarını seçerek çekimlerini burada yaptı.

Türkiye'nin en yüksek noktası ve 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan ve hazan tonlarıyla görsel şölen oluşturan İrem Bağları, markaları da cezbediyor.

Iğdır'da mağaza işleten ve kendi markasını oluşturan Dilan Ataş, markasının tanıtımı için Iğdır'ın simgesi olan İrem Bağlarına giderek burada kış koleksiyonu için çekim yaptı. Doğanın sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonların bir arada olmasını fırsata çeviren Ataş, ekibi ile İrem Bağlarına giderek çekim yaptı. Burada bir gün boyunca farklı giyim tarzını deneyerek hem sahibi olduğu hem de reklam yüzü olduğu markasının koleksiyon çekimini yapan Dilan Ataş, İrem Bağlarındaki güzelliğin, tonların çok iyi olduğunu belirtti. Ataş, böyle güzel bir yerde çekim yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Iğdır'da mağaza işletmecisiyim. Kendi markamın yüzü olarak daha önce mağaza koleksiyonu çekimlerimizi kapalı alanda yapıyorduk. Bu sene kış koleksiyonumuzun çekimi için Iğdır'ın göz kamaştıran İrem Bağlarını tercih ettik. Koleksiyonumuza şehrimizin bu eşsiz güzelliği çok yakıştı. Bundan sonra da çekimlerimize şehrimizin diğer güzel yerlerinde devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü oluşturduğu İrem Bağları, hem fotoğrafçıların hem de doğa severlerin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. - IĞDIR

Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

Kış koleksiyonun tanıtımı için İrem Bağlarını seçti

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