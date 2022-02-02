Kış Kartalı Harekatı'nda uçaklar, 165 km. derinlikteki Karacak, 85 km. derinlikteki Sincar ve 9 km. derinlikteki Derik'te, teröristlere ait hedefleri...
Kış Kartalı Harekatı'nda uçaklar, 165 km. derinlikteki Karacak, 85 km. derinlikteki Sincar ve 9 km. derinlikteki Derik'te, teröristlere ait hedefleri eş zamanlı vurdu.
Kış Kartalı Harekatı'nda uçaklar, 165 km. derinlikteki Karacak, 85 km. derinlikteki Sincar ve 9 km. derinlikteki Derik'te, teröristlere ait hedefleri eş zamanlı vurdu.
AA / Sarp Özer - Güncel