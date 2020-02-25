Kış Kars'a geri geldi
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Kış Kars'a geri geldi

Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Kars'a kış geri geldi.

25.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:14
Kış Kars'a geri geldi

Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan 'a kış geri geldi. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.


Kars'ta sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. erken saatlerde aniden bastıran ve giderek etkisini artıran kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.


Kar yağışının ardından belediye temizlik işleri ekipleri kaldırımların karını temizlerken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk yaşadı. Kar yağışı kentte yüksek kesimlerde de etkili oluyor. Kar yağışı ve tipiden bir çık köyün yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise köy yollarını yeniden ulaşıma açma başlattı.


Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA
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