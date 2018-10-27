Kış ile Birlikte Baca Temizliğine Dikkat Çekildi

Mardin'in Midyat ilçesinde kazan ve baca temizleme ustaları kış ile birlikte temizlikte dikkat edilecek konularda uyarılarda bulundu.

Ustalar kış mevsiminde kazan ve baca temizliğinin önemi, muhtemel çatı yangını, doğalgaz ve kömür zehirlenmelerinin önüne geçmek için kazan ve baca temizlenmesi ile ilgili uyarılarda bulundu. Ustalar, az yakıtla daha çok ısı verimi konusunda da bilgilendirmeler yaptı. Kendi imkanlarıyla, yaptıkları cihazla baca ve kazanları daha kısa sürede ve daha verimli temizlediklerini belirten ustalardan Mübarek Tural, "Kazan ve baca temizliğinin ülke ekonomisine de katkıda bulunur. Temiz bir kazanın ve bacanın daha az yakıt ile daha iyi ısınma mümkündür" dedi.

Baca kazan temizleme ustası Murat Aslan ise, temizliğin yapılmaması durumunda hem zehirlenmelere hem de fazla yakıt tüketimine neden olunabileceğini söyledi. Aslan, "Temizlik yapılmadığında borularda biriken krom zamanla bacayı tıkayarak, kazana oksijen gelmesini engeller ve yanma gerçekleşmez. Zamanla kazan yangınlarına da sebebiyet verebilir" diye konuştu. - MARDİN