Kış hazırlıklarına erkek eli değdi Düzce'de kış aylarında tüketilmek üzere salça ve yufka yapımı ile dolmalık sebzelerin kurutulması için yapılan hazırlıklara bu sene erkek eli değdi.

Düzce'de kış aylarında tüketilmek üzere salça ve yufka yapımı ile dolmalık sebzelerin kurutulması için yapılan hazırlıklara bu sene erkek eli değdi.

Sonbahar serinliğinin hissedilmesiyle, özellikle kadınların bir araya gelerek "imece" usulüyle yaptığı yufka, salça, erişte, tarhana, pekmez, turşu gibi kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı. Düzce'de kışlık hazırlıklarına bu sene erkek eli değdi.

Covid-19 pandemisi sürecinde evlerde daha çok vakit geçirmeye fırsat bulan erkekler ev işlerine de el atmaya başlamıştı. Bu kapsamda yaklaşan kış mevsimi öncesi evlerde kışlık yiyecek hazırlıklarına erkekler de katıldı.

Düzce'de yaşayan Rüstem Karaman, kış aylarında tüketilmek üzere eşinin hazırladığı yufkaları tandırda pişirdi. Ev işlerine yardımcı olmanın eşlerinin yükünü azalttığını belirten Karaman, yufka hazırlamanın zorlu ve zahmetli olduğunu da sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı