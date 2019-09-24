Kış hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü vurgusu yapıldı. - ANKARA