Kış hastalıklarının şifası doğal ürünlerdir

03.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:13

Kış aylarında grip ve nezle olan vatandaşlar aktarların yolunu tutarak hastalığına doğal yöntemlerle çare arıyor.



Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 10 yıllık Aktar emekli öğretmen Musa Şelale, bazı tavsiyelerde bulundu. Şelale, "Kış sezonunda bitkisel ürünler biraz daha tercih edilmektedir. Genellikle zencefil başta olmak üzere kuşburnu, zerdeçal olmak üzere hepsinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Vatandaşlarımız hastalandıklarında doktorun yazdığı ilaçlardan sonra doğal ürünlere başvuruyor. Genel olarak zencefil, zerdeçal gibi ürünleri en çok tercih eden insanlarımız günlük ilaç ihtiyaçlarını bitkilerden karşılamaktadırlar. Her akşam bizler doğal ürünler konusunda bitkileri içmeye yada kullanmaya başladığımızda genel olarak vücudumuzda hastalıklarımızı bir nebze önlemiş oluruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA