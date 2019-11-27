Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı

27.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:17

UNESCO gastronomi şehri olan ve birbirinden farklı lezzetleri ile mutfakta bir dünya markası haline gelen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi, soğan kebabı besin değeri yüksek olması nedeniyle kış aylarında çokça tercih ediliyor.

Soğan kebabı içinde bulundurduğu C vitamini sayesinde soğuk algınlığına karşı savaşan ve zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden olurken, kebap ustası Uğur Dertli, özellikle kış aylarında soğan kebabına yoğun talep aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Beyran nasıl kış aylarının vazgeçilmezi ise soğan kebabı da aynı şekilde vazgeçilmezdir. Soğan kebabı Gaziantep'te kıska soğan da dediğimiz kebaplık soğandan ve zırhla çektiğimiz kıymadan yapılıyor. Soğanları şişlere sapladıktan sonra kıyma ile birleştiriyoruz. Daha sonra 20 dakikada ocakta bekleterek lokum kıvamına getiriyoruz. Soğan kebabı her soğandan yapılmıyor ve sadece kebaplık soğandan yapılır. Yaklaşık iki aylık bir süreçte tüketilir. Kış aylarında beyranın yanı sıra soğan kebabına talep çok fazla. Soğan kebabını yaparken özellikle sevgimizi eksik etmiyoruz. Bu sayede daha lezzetli oluyor."

Kaynak: DHA