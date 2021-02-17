Kış güzelliği
Cacabey Medresesi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve türbesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Kent Park KIRŞEHİR - İki gündür aralıklarla devam eden kar tarihi mekanlar, parklar ve kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.
Cacabey Medresesi
Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve türbesi
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi
Kent Park KIRŞEHİR - İki gündür aralıklarla devam eden kar tarihi mekanlar, parklar ve kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kentte Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Camisi ve İkizazrası Kenpark'ta kartpostallık görüntüler oluştu.
Vatandaşlar, tarihi ve kültürel mekanların karlı görüntüleri eşliğinde hatıra fotoğrafları çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner