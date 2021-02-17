Kış güzelliği
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Kış güzelliği

17.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:57

Cacabey Medresesi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve türbesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Kent Park KIRŞEHİR - İki gündür aralıklarla devam eden kar tarihi mekanlar, parklar ve kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.

Cacabey Medresesi

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve türbesi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Kent Park KIRŞEHİR - İki gündür aralıklarla devam eden kar tarihi mekanlar, parklar ve kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kentte Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Camisi ve İkizazrası Kenpark'ta kartpostallık görüntüler oluştu.

Vatandaşlar, tarihi ve kültürel mekanların karlı görüntüleri eşliğinde hatıra fotoğrafları çekti.

Kış güzelliği
Kış güzelliği
Kış güzelliği
Kış güzelliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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