Kış günü pony keyfi
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Kış günü pony keyfi

Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Pony Park, Ocak ayında da Ankaralıları ağırlıyor.

16.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:40
Kış günü pony keyfi

Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Pony Park, Ocak ayında da Ankaralıları ağırlıyor.


Pony Park kış aylarında da Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor. Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan park, özellikle çocuklar için güzel bir eğlence merkezi. Pony cinsi küçük atlar ile tayların binicilik amaçlı kullanıldığı ve çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığı Pony Park, hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı. Ocak ayı olmasına rağmen güzel havayı fırsat bilen ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirdikleri parkta miniklerin heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklar, eğitmenler gözetiminde ponylerle tanışırken, anne babalar da çocuklarının heyecanlarına ortak oldular. Kartanesi, Karamel, Malibu, Çilek, Nehir, Tarçın, Zeytin ve Benekli isimlerindeki ponylerle gezinti yapan çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadılar.


Çocukların yanı sıra her yaştan insanın binicilik keyfi yaşayabildiği park, açık ve kapalı eğitim alanlarıyla yaz kış ziyarete açık. - ANKARA

Kaynak: İHA
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