Kış günü 20 derece hava, şaşkına çevirdi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kış ayında hava sıcaklığının 20 dereceye çıkması ile vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.

Kocaeli'de hava sıcaklığı 20 dereceyi bulurken, adeta yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini deniz kıyısına attı. Çayını, kahvesini ve çekirdeğini alanlar çocukları ile güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar köpekleri ile çimende oyun oynarken kimi vatandaşlar ise bisiklete binerek güzel günün keyfini sürdü. Dışarıya gezmeye çıkan İnci Ergen, "Oğlumla güzel havanın tadını çıkarmak istedik. Oğlum Toprak, denizi, hayvanları, kuşları çok seviyor. Önümüz kış olduğu için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Kocaeli'nin bu yönünü çok seviyoruz, oğlumda sahilde çok eğleniyor" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet