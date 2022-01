Kış günlerinde yüreklere dokunan sıcacık bir el

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerinde tebessüm oluyor. Ekipler her gün hazırladıkları 3 çeşit sıcak yemeği, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri ve evinde yemek yapamayan vatandaşların sofralarına ulaştırıyor.

Düzce Belediyesi, her gün yüzlerce kişinin sofrasına misafir olmaya, içleri ısıtan sosyal belediyecilik örneği sergilemeye devam ediyor. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri ve evinde yemek yapamayan yüzlerce vatandaşa 3 çeşit sıcak yemek ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

"Her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kumanya ve gıda kolisi desteğinin dışında her gün iki öğün olmak üzere, aksatmadan sıcak yemek imkanı sağladıklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ekiplerimiz, özenle hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yuvalarına ulaştırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışına rağmen, özveri ile çalışma gerçekleştiren ve mağduriyet yaşanmaması için canla başla mücadele ederek ihtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşımızın her gün sıcak yemeğe ulaşmalarını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Düzce Belediyesi olarak her şart altında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE