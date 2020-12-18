Kış güneşinin tadını çıkardılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kış güneşinin tadını çıkardılar

18.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:14
Kış güneşinin tadını çıkardılar

Yurdun doğusunda kış mevsimi kendini hissettirirken, Tokat'ta yazdan kalma günler yaşanıyor.

Yurdun doğusunda kış mevsimi kendini hissettirirken, Tokat'ta yazdan kalma günler yaşanıyor.

Tokat'ta, kış mevsiminde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Kent merkezinde iki gündür güneşli hava etkili oldu. Bir süredir evlerinden çıkamayan vatandaşlar Yeşilırmak kenarında yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Korona virüs önlemlerine özen gösteren vatandaşlar farklı bir gün geçirdi. Baz vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek parka yanlarında getirdikleri çayı yudumladı. Çocuklarda parkta salıncağa binerek eğlendi. - TOKAT

Kış güneşinin tadını çıkardılar
Kış güneşinin tadını çıkardılar
Kış güneşinin tadını çıkardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sinan Akçıl İrem Derici Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Çağdaş Atan Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış güneşinin tadını çıkardılar | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:14:29. #1.15#
title