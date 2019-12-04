Kış güneşinde deniz keyfi

04.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:48

TÜRKİYE'nin birçok ilinde soğuk hava kendini hissettirirken, turizmin kalbinin attığı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girmeyi tercih etti.

Türkiye'de soğuk havanın etkisi birçok ilde hissedilmeye başladı. Marmara ve İç Anadolu'da birçok kente bugün yılın ilk karı yağarken Antalya'da ise güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar sıcaklığı 21 derece olarak ölçülen denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA