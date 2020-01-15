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Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ilk madalya Sidre Özer'den geldi

2020 Lozan 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda, buz hokeyinde, farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer'in de bulunduğu ekip 3'üncü oldu.

15.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:14
Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ilk madalya Sidre Özer'den geldi

2020 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda, buz hokeyinde, farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer'in de bulunduğu ekip 3'üncü oldu.

Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre 'nin Lozan kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gününde, buz hokeyi 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer'in yer aldığı "Mavi Takım", "Kahverengi Takım"ı 6-4 yendi.

Sidre Özer takımıyla bronz madalya kazanırken Türkiye, 3'üncüsü gerçekleştirilen kış gençlik oyunlarındaki ilk madalyasını almış oldu.

3. Kış Gençlik Olimpiyatları, 22 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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