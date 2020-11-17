Kış geliyor! Dolaplarınızda kazaklarınıza yer açın!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kış geliyor! Dolaplarınızda kazaklarınıza yer açın!

17.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:41
Kış geliyor! Dolaplarınızda kazaklarınıza yer açın!

Kış ayı bir kesim için oldukça sevilen bir kesim için ise pek de sevilmeyen boğucu bir dönemdir. Ama her ne olursa olsun kış ayı hem tüm moda dünyası için hem de tesettür giyim adına oldukça önemli bir zaman dilimi. Kabanların ortaya çıktığı, berelerin ve kazakların giyilmeye başlandığı bu zaman dilimi moda üreticileri için oldukça iştah kabartıcı

Kazaklar ise bu soğuk ayların en güzel kurtarıcıları olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu yıl üzerinde iri desenleri olan ya da tek ama canlı renkli kazaklar oldukça revaçta. Tesettür giyim adına da bu kazaklar oldukça harika seçenekler.

KOMBİNLEMESİ ÇOK KOLAY

Kazaklar ister tek renk olsun isterse rengarenk, ister desenli olsun ister sade… Altına giyeceğiniz bir jean ya da bir etek ile pek çok noktada oldukça geçerli bir şıklık yakalayabilirsiniz. Üstelik kazaklar yapıları gereğiyle de kombin konusunda giy çık gruba dahil oluyor.

Kış geliyor! dolaplarınızda kazaklarınıza yer açın!

AKSESUARI DA DERT ETMEYİN

Kazaklar aksesuar konusunda size oldukça açık ve sevilen bir alan sunar. Özellikle tesettür giyimde kazak kullanımı oldukça yaygındır. Örneğin giyeceğiniz sade soft renkli bir kazak ve tafta kumaşlı bir eşarp ile hem spor hem de oldukça dikkat çeken şık bir kombin kombin hazırlamak elinizde. İşte bu noktada iri bir güneş gözlüğü ve saat bu kombini hem tamamlayacak hem de oldukça şık bir seviyeye taşıyacaktır.

Kış geliyor! dolaplarınızda kazaklarınıza yer açın!

KAZAK VE ETEK KOMBİNİNİ SEVİN

Kazaklar pek çok kombinde size güçlük çıkarmaz ve oldukça uyum sağlar. Özellikle tesettür giyim adına oldukça sevilen bu uzun etek ve kazak kombini sizin de favoriniz olacak. Modern bir biçim ile bağlanmış bir şal ile bu görüntüyü denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

İlgili Haberler

Tesettür Giyimde Şal Ve Eşarpların Yeri
Tesettür Giyimde Şal Ve Eşarpların Yeri
Tesettür giyimde aksesuarların yeri nasıldır?
Tesettür giyimde aksesuarların yeri nasıldır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şafak Sezer Öykü Karayel Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Lance Stroll Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Bakan Çocuk Bursa İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış geliyor! Dolaplarınızda kazaklarınıza yer açın! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 16:59:33. #1.14#
title