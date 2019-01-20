Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi, Arabaşı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kadınlar evlerde, erkekler de kahvehanelerde toplanarak meşhur arabaşı yemeğini yiyor.

Daha çok Yenipazar Danışment ve Nasuhlar Köylerinde kaz, hindi ya da tavuk etlerinden yapılan arabaşı yemeği, kış gelince insanları bir araya getirerek sosyalleştiriyor. Kadınlar evlerde, erkekler de kahvelerde toplanıp arabaşını afiyetle yiyor. Nasuhlar Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, "Benim çocukluğumdan beri yapılagelen geleneksel bir yemeğimizdir arabaşı. Kış gecelerinde bir araya gelip sohbet etmeye aracılık eder. Küskünleri barıştırıp birlikte olmaya yol açmaktadır. Köyümüz var oldukça her kış bu geleneğimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA