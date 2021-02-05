Kış eriğinin kilosu 800 lira

ANTALYA'da yeşil erik üreticisi Cengiz Avcı, ilk hasat için gün sayıyor. Avcı, bu ayın sonunda gerçekleşecek hasatla, yeşil eriğin kilosunu 800 liradan yurt dışına satacağını söyledi.

Anne adaylarının aşerdiği ve özellikle kış mevsiminde yetiştirilmediği için gramla ya da taneyle satılan yeşil erikler, Antalya'da şubat ayı sonunda hasat edilecek. Kepez ilçesindeki serada yeşil erik yetiştiren Cengiz Avcı, ağaçlarına özel bir teknik uygulayarak yılda iki defa ürün alabiliyor. İklimlendirme sistemi uyguladığı ağaçlarının tamamı çiçek açan Avcı, ilk hasadı heyecanla bekliyor.Şubat ayı sonunda gerçekleşecek ilk hasat için şimdiden siparişlerin geldiğini belirten Avcı, ilk hasatta 100 kilo ürün alacağını, bunun tamamını yurt dışına göndereceğini söyledi. Avcı, "İlk hasatta biraz para kazanmayı amaçlıyorum. Kilosu 800 liradan yurt dışına gönderiyorum. 100 kilo ürün alacağım. Asıl hasat ikinci üründe, mart ayı ortalarında gerçekleşecek. O zaman biraz daha fazla ürün alacağım ama fiyatı daha düşük olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR