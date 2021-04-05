Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kış: 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Latin Katolik Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama ayinine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Latin Katolik Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama ayinine katıldı. Tüm Hristiyan aleminin bayramını kutlayan Gülcan Kış, "Bu tür bayramlar birleştirici güç oluşturuyor. Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir" dedi.

Kutlama ayininde Başkan Vekili Gülcan Kış'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş yer aldı. Mersin Latin Katolik Kilisesi'ndeki kutlama ayinini Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu Peder Roshan Cordeiro yönetti. Mumların yakılıp duaların edildiği ayinin ardından kutlamaya katılanlara paskalya yumurtası ve paskalya çöreği dağıtıldı. Hıristiyan alemi için büyük önem taşıyan Paskalya Bayramı'na ilişkin konuşan Gülcan Kış, "Mersin'in barışın ve kardeşliğin kenti olduğunu her zaman her yerde söylüyoruz. Bugün de bunu yaşadığımız ortamda bu birliği pekiştirmiş oluyoruz aslında. Birçok dinin, birçok etnik kökenin bir arada huzur içinde yaşadığı kent Mersin. Bu da çok kıymet arz ediyor. Bugün burada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlar kardeştir. İnsanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle pandemi bunlardan en önemlisi. Bu tür bayramlar da birleştirici güç oluşturuyor. Bu vesileyle Mersin'de yaşayan Hristiyanlar başta olmak üzere tüm Hristiyan camiasının Paskalya Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MERSİN

Kış: 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir'
Kış: 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:56:02. #1.15#
title