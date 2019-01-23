Kış Depresyonu Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor

Medicana Sivas Hastanesinde görevli psikolog Kerime Begüm Özkaya, kış depresyonunun kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirtti.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, depresyonu atlatmak için kış boyunca gündüz saatleri süresince olabildiğince doğal güneş ışığından fazla yararlanılması gerektiğini aktardı.

Depresyonun insanın yaşam isteğinin azaldığı, hüzünlü, karamsar hissettiği, geleceğe dair bir belirsizlik düşüncelerinin olduğu, yaşanmışlıklarla ilgili pişmanlık ve suçluluk hissettiği, rutin hayatında, uykuda, iştahda ve cinsel hayatta bozulmalarının görüldüğü bir duygu durum bozukluğu olduğuna vurgu yapan Özkaya, şunları kaydetti:

"Mevsimsel depresyonda bir depresyon türdür. Sıcaklık değişiklikleri, mevsimsel farklılıklar her alanda olduğu gibi, ruhsal sağlığımızı da etkilemektedir. Mevsimsel değişikliklerle eş zamanlı olarak duygu durum da değişiklikler olur. Her yıl aynı zamanda başlar ve biter. Çoğunlukla kış depresyonu sonbaharın sonu ya da kış aylarının ilk başlarında başlar ve bahar veya yazın güneşli günlerine kadar devam eder. Yaş konusunda bir kriter olmamasıyla birlikte 20'li ve 30'lu yaşlar arası sıklık göstermektedir. Hem kadınlarda hem erkeklerde mevsimsel depresyon yaşanıyor, kadınlarda görülme olasılığı biraz daha yüksektir. Mevsimsel depresyon güneşin azlığının hormonları olumsuz yönde etkilemesi üzerine yaşanır. Mutluluk hormonu adı verilen serotonin azalıyor ve melatonin adı verilen hormon artıyor ve bizde kış depresyonun ortaya çıkmasına neden oluyor."

Kaynak: AA