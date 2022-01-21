Kış dağcılık eğitimleri devam ediyor

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı, federasyonun kulüp eğitimleri kapsamında TDF Kış Dağcılık Eğitimlerinin uygulama derslerine Uludağ'da başladı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) kış dağcılık eğitimleri kulüp eğitimleri çerçevesinde düzenlenen "TDF Kış Dağcılık Temel Eğitimi Uygulama Dersleri" 16 Ocak Pazar günü Bursa Uludağ'da başladı.

İnegöl'de bulunan yerel arama kurtarma gönüllülerinin ve dağcılık tutkunlarının talepleri üzerine açılan Temel Dağcılık Eğitimlerinden sadece İnegöl değil Bursa'da bulunan dağcılık kulüplerinin lisanslı sporcuları da faydalanıyor. 27 sporcu ile 27 Aralık'ta teorik eğitimlerle başlatılan Kış Dağcılık Eğitimlerinin uygulama bölümünde; kama Krampon kullanımı, karda iz açma, karda yürüme teknikleri, kaygan zeminde düşüş teknikleri, kazma ile düşüşte durma eğitimleri, ip birliği ve kış dağcılığında yaşam sürdürebilme eğitimleri veriliyor. İnegöl Belediye Spor Kulübü, federasyon antrenörleri ile tüm dağcılık tutkunlarına bu alanda hizmet vermeye devam ediyor.

5-6 Şubat tarihlerinde verilen eğitimlerin teorik ve uygulama sınavı gerçekleştirilecek ve sporcuların bir sonraki eğitime katılmaya hak kazanıp kazanmayacakları belli olacak. - BURSA

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