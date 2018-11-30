Kış Cenneti"Nde Kış Lastiği Mesaisi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle kış mevsiminin en soğuk ve kar yağışının en fazla olduğu illerden "kış cenneti" Erzurum'da, oto lastik tamircileri yoğun mesai yapıyor.

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların yola devam etmesine 1 Aralık Cumartesi gününden başlanarak 1 Nisan 2019'a kadar izin verilmeyecek.

Zorunlu uygulamanın yanı sıra kış mevsiminin en soğuk ve kar yağışının en fazla olduğu illerin başında yer alması dolayısıyla Erzurum'da, sanayi sitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Sanayi sitesinde oto lastikçiliği yapan Deniz Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır oto lastik işi yaptığını ve Erzurum'da kısa süre önce etkisini gösteren kar yağışıyla kış lastiği değişiminde yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Bu yoğunluğun 1 Aralık'ta uygulanan kış lastiği yönetmenliğiyle devam ettiğini dile getiren Göçer, "İş yerimizde son 25 gündür boş durmuyoruz ve kış lastiği değiştiriyoruz. Kar yağdığında daha çok yoğunluk oluyoruz. İşe sabah erken saatlerde başlayarak gecenin geç saatlere kadar çalışıyoruz." dedi.

"Kar yağışını beklemeyin"

Göçer, sürücülerin genel olarak kış lastiği değişimi için karın yağmasını beklemesi yüzünden yoğunluk oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kar yağdığında kafamızı kaşımaya bile zaman bulamıyoruz, sürekli lastik değişimi yapıyoruz. Günde 20-30 aracın lastiklerini değiştiriyoruz. Vatandaş kış lastiğini değiştirmek için kar yağışını beklememeli. Aracın 4 lastiğinin değişimini ve balans ayarını 60 liraya yapıyoruz."

"Doğuda araçların tüm lastikleri kış lastiği olmalı"

Kış lastiği takılmasının ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacağına işaret eden Göçer, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu'da aracın 4 tekerleğine kış lastiği takılmalı, çünkü önden çekişli araçların ön lastikleri kar lastiği olunca frene basıldığında arka lastiklerin yazlık olmasından dolayı araç savruluyor. Dolayısıyla bölgedeki araçların tüm lastikleri kış lastiği ile değiştirilmeli."

Sürücülerden Selim Yıldız ise aracına kış lastikleri taktığını ifade ederek, "Erzurum'da kış şartları çok zor ve kış lastiği olmadan araç kullanılmaz. Burada kışın mevsimlik veya yaz lastiği olan araçla yolda gezilmez, aracımıza kış lastiği takmak zorundayız." dedi.