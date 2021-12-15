KIŞ BOYUNCA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GIDA İHTİYACI KARŞILANACAK

MALATYA'da Yeşilyurt Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği gıda yardımı projesi ile öğrencilerin gıda ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, hayata geçirdiği gençler ile ilgili sosyal projeler nedeniyle ödül alan Yeşilyurt Belediyesi, yeni bir projeyle ilçede kirada oturan üniversite öğrencilere destek olmaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçelerinde kirada oturan üniversite öğrencilerinin kış ayı boyunca gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini, üniversitede okuyan öğrencilere cüzi de olsa bir destek vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.