Kış aylarının vazgeçilmezi Zivzik narı

07.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:10

Siirt'in Şirvan ilçesi ve bazı köylerinde yetişen Zivzik narı soğuk havalarda Diyarbakır'da yoğun ilgi görüyor.



Siirt'in Şirvan ilçesi ve bazı köylerinde yetiştirilen Zivzik narı 7 ay boyunca su bozulmadan saklanabiliyor. Sulu ve iri taneli çekirdekleri ile bilinen Zivzik narı, özellikle diğer narlara oranla sulu olması tüketimini arttırıyor. Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde Zivzik sıkma nar suyu satışını yapan Yılmaz Baybaş, Zivzik köyünde yetiştirilen narın bölgede üretilen en kaliteli nar olduğunu söyledi. Baybaş, "Bu nara su değmedikçe uzun süre muhafaza edilir. Çağımızın önemli hastalıklarından olan kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma, katarakt, diyabet ve çölyak gibi hastalıklara iyi geldiği söylenir. Zivzik narı etkili bir besin kaynağıdır. Yüksek kolesterole, diyabet ve prostat gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği de biliniyor. Narın içinde kaç tane çekirdeği varsa hepsi birer şifadır, vücuda katkı sağlıyor. Diyarbakır'da da insanlar Zivzik narına yoğun ilgi gösteriyor. Allah'a şükür havaların soğumasıyla birlikte satışlarda iyi" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA