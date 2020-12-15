Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı
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Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı

15.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:27

- Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı Kış aylarında vatandaşların sıkça tükettiği adaçayına talep pandemi döneminde arttı.

- Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı

DİYARBAKIR - Kış aylarında vatandaşların sıkça tükettiği adaçayına talep pandemi döneminde arttı.

Hava sıcaklıkları düşmesiyle birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvuruyor. Kentte özellikle kış çaylarına talep artarken bunların başında gelen adaçayı da tezgahlarda yerini aldı. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen adaçayı korona virüsten korunmak isteyenlerin de bir numaralı içeceği haline geldi.

Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami önünde adaçayı satan Fırat Özel, çayın kilosunun 200 liraya yaklaştığını söyledi. Özel, "Ben adaçayının destesini 5-10 lira arasında satıyorum. Bu bitki kış mevsimlerinde halkın talep ettiği bir bitkidir. Adaçayının korona virüse karşı bağışıklık oluşturduğu söyleniyor. İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirmesinin en iyi ve yan etkisiz yolu Allah'ın tabiat eczanesinden faydalanmaktan geçer" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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