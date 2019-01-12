"Kış aylarında yolda kalıp donma tehlikesi olanlar 112'yi arayabilir"

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan, kış aylarında yolda kalan ve donma tehlikesi geçiren kişilerin 112'yi arayıp yardım isteyebildiğini söyledi.

Soğuk havalar ve kar yağışı yurdun büyük kesiminde zaman zaman olumsuz durumlara neden olabiliyor. 112 Acil Servis ekipleri, yolda kalanlar ve soğuk havalarda donma tehlikesi geçiren kişilerin yardımına koşuyor. Özellikle araçlarda çocuk ve bebeği olan kişilerin bu tarz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istenmesi gerektiği belirtiliyor.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gereksiz çağrılar ise geçen yıla göre büyük oranda azalma yaşandığı ifade edilirken, Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan, "2018 yılı daha vakasız, daha olaysız, daha vukuatsız geçti. O yüzden çok memnunuz. İnsanlarımız biraz daha duyarlı olmaya başladı. Gereksiz aramalar azaldı özellikle. Sağlık açısından bakarsak bir yılda toplamda 35 bin hastaya müdahale edilmiş, ambulanslarımız taşımış. 2017 yılında bu neredeyse iki katıydı. O sebepten söylüyorum 2018 yılı hem sağlık açısından, hem çağrı merkezi açısından çok daha sakin geçti" dedi.

"En büyük sorun telefonunu denemek için 112 hattını arayanlar"

112'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin, gereksiz yere 112 hattını arayarak telefonunu deneyenlerin, 'kartım çalışıyor mu?' diye arayanların olduğunu belirten Doğan, "Anons sırasında kapanan çağrılar diye bir istatistiğimiz var var bizim. O anons sırasında kapanan çağrılarda yüzde 50 düşüş var. Bunun için gerçekten halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu bir duyarlılıktır. Onlar çünkü kuyruğa giriyorlar acil olan bir kişinin bize ulaşamama sebebi oluyorlar. Bunlarda yüzde 50 azalma var bu çok güzel bir detay. Onun haricinde asılsız ihbarlarda çok ciddi oranda düşmüş bulunuyorlar. Kara listeden artık eskisi kadar aramıyor, çok fazla arayıp da gereksiz konuşan, lüzumsuz konuşan olmuyor. Hakaret edenler olmuyor. Hakaret eden çok oluyordu geçtiğimiz yıllarda bunların hepsinde aşağı yukarı; yüzde 20-yüzde 30 bir düşüş var" diye konuştu.

"Kış aylarında yolda kalıp donma tehlikesi olanlar 112'yi arayabilir"

Yolda kalan ve donma tehlikesinde olanların 112'yi arayabileceklerini kaydeden Doğan, "Kış aylarında soğukta özellikle çocuklarla bir ilden bir ile giderken Afyonkarahisar bir geçit ilidir, büyük şehirleri birbirine bağlayan bir ildir. Daha önce yaşadığımız için söylüyorum insani olarak tabi ki her yolda kalan, jandarma burada, emniyet de burada doğal olarak onları arayacaklar ama çocuk varsa özellikle, bebek varsa bunun donma tehlikesi varsa arasınlar bizi. Ama tabi ki öyle bir durum yoksa gereksiz yere aramasınlar" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA