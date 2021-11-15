KIŞ AYLARINDA ENERJİ DEPOSU OLAN CEVİZLİ KÖME YAPIMINA BAŞLANDI

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı mahallesinde üzüm şırasından cevizli köme yapımına başlandı. Kış aylarında enerji deposu olarak bilinen kömeler ipe dizilerek kurutulmaya bırakıldı.

Olur ilçesine bağlı Ormanağzı mahallesinde yaşayan Nuri Sezgin işe Hava Sezgin ile birlikte kış aylarında tüketecekleri kömeyi geleneksel usullerle yapıyor. Mahallede yetişen üzümleri ezerek suyunu çıkaran Sezgin ve ailesi daha sonra hamurla yoğuruyor. Ocakta üzüm suyuyla pişirilen hamura ipe dizilen cevizler batırılıyor. Üzüm suyuyla haşlanan hamura bulunan cevizler bahçelerdeki sırıklara asılarak kurumaya bırakılıyor.

Kışlık kömeleri geleneksel usullerle yaptıklarını söyleyen Nuri Sezgin, Kendi bahçelerimizde ürettiğimiz üzüm şırasından köme yapıyoruz. Kışın soğuk havalarda kömeleri tüketiyoruz. Çünkü enerji veriyor herşeyi doğal ve organik olan kömelerimizin hiçbir katkı maddesi yok dedi.

Bahçelerinde ürettikleri kömenin doğal olduğu için lezzetli olduğunu söyleyen Hava Sezgin, kışlık yiyeceklerini kendi bahçelerinde yaptıklarını belirtti.