- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi
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- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi

24.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:02

- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi Çin'deki pazarlar ve toptancılar, kış aylarında yerel çeşitlerin mevsim dışı kalması nedeniyle, en yoğun Çin Ay Yeni Yılı döneminden önce tropikal meyve ithal etmek için acele ediyor.

- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi

PEKİN - Çin'deki pazarlar ve toptancılar, kış aylarında yerel çeşitlerin mevsim dışı kalması nedeniyle, en yoğun Çin Ay Yeni Yılı döneminden önce tropikal meyve ithal etmek için acele ediyor.

Çin'in Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang'daki Bajiazi Meyve Toptancı Pazarı'nda ithal meyve satışları tüm hızıyla sürüyor. Covid-19 ile ilgili nakliye sorunları nedeniyle, deniz yoluyla gelen tropikal meyve ithalatı neredeyse iki hafta geride kaldı. Sınırlı bir arzın ortasında, örneğin kirazların fiyatı bir noktada kilogram başına 200 yuan'dan (yaklaşık 30 ABD doları) daha fazla oldu. Ancak bir meyve toptancısı, deniz yoluyla gönderilen kirazlar Çin kıyılarına yavaş yavaş ulaştıkça fiyatların rahatladığını söylüyor.

Meyve toptancısı Li, "Bu yıl kiraz üretimi ve diğer ülkelerden ithalat hacmi geçen yılki rakamlardan az değil. Geçen yıldan fazla olabilir." dedi. Kirazların yanı sıra Peru'dan yaban mersini, Vietnam'dan mango ve Meksika'dan avokado da yoğun talep görüyor. Toptancılar, çeşitli ülkelerde Covid-19 ile ilgili üretim düşüşleri nedeniyle bazı meyvelerin fiyatının yükselebileceğini söylüyor. Başka bir meyve toptancısı olan Wang, "Yaban mersini Peru'dan. Bir kutu için 130 yuan veya 135 yuana (yaklaşık 20 ABD doları) satılıyor. Fiyatlar önceki yıllara göre çok daha yüksek" dedi.

Bahar Şenliği olarak da bilinen Çin Ay Yeni Yılı, Çin'deki en önemli festivallerden biridir ve insanlar ülkedeki en bayram mevsimini kutlarken genellikle bir tüketim patlamasını tetikler. Festival, önümüzdeki yıl 12 Şubat'ta sona erecek.

- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi
- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi
- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi
- Kış aylarında Çin'de ithal tropikal meyve fiyatları yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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