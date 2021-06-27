Kış aylarında bozulan yollara bakım

Alanya Belediyesi kış aylarında bozulan yollar iyileştirilirken, dere geçişlerine büyük çaplı menfezler yerleştiriliyor.

Alanya Belediyesi kış aylarında bozulan yollar iyileştirilirken, dere geçişlerine büyük çaplı menfezler yerleştiriliyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tırılar Yaylası'nda asfalt için son hazırlıklarını yapıyor. Söğüt, Kaş, Yöremece ve Aliefendi Mahallesi yaylalarını kapsayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkan Yücel, "Doğu yayları için asfalt ihalesi gerçekleştireceğiz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yayla yollarımızda asfalt programına aldığımız bölgelerde ekiplerimiz mesai gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Mahalleleri ve yaylalarını kapsayan asfalt ihalemizi 7 Temmuz'da gerçekleştireceğiz. Bu bölgelerde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yol ve ulaşım konusunda sorun yaşamamaları için gerek kendi tespitlerimiz gerçekse vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı