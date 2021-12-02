Kış aylarında bisiklet bakımı şart

Kış aylarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle genel olarak kullanımına ara verilen bisikletlerin yaza sağlam şekilde ulaşması için gerekli işlemleri anlatan bisiklet tamircisi Ümit Ölçer, "Bisikletlerin arıza yapmaması için de belli saklama koşulları var" dedi.

Yağışlı havaların etkisini göstermesi ile birçok bisiklet kullanıcısı, farklı yöntemlerle yolculuk yapmaya başladı. Bisikletler ise bodrum, depo gibi alanlarda beklemeye alındı. Yağışların biteceği ve havaların ısınacağı tarihe kadar kullanımına ara verilen bisikletleri doğru muhafaza edemeyen kullanıcıları, büyük arızalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bisiklet tamircileri ise aylarca kullanılmayacak bisikletlerin bakımlarının yapılarak saklanmasının önem taşıdığını belirtiyor.

"Bisikletlerin arıza yapmaması için de belli saklama koşulları var"

Kış şartlarında kullanımına ara verilen bisikletlerin muhafazası için konuşan 39 yaşındaki Ümit Ölçer, "Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla konforlu bisiklet sürüşü için elverişli koşullar sona erdi. Kullanmak zorunda olmayan vatandaşlar da bisikletlerini beklemeye aldı. Yaklaşık 3-4 ay kadar kullanılmayacak bisikletlerin arıza yapmaması için de belli saklama koşulları var. Bisiklet bodruma veya başka bir yere kaldırılmadan önce lastik, göbek, fren telleri, çatal yatakları komple sökülüp yağlanması gibi genel bakımı mutlaka yapılmalı. Hidrolik kontrollerinin yapılma, varsa havalarının alınması gerekiyor. Yağlanan parçalar daha az hasar görür. Ayrıca uzun süre bekleyeceği için tekerleklerinin yere temas etmemesi gerekiyor. Rutubetli ve nemli alanlarda saklanan bisikletlerde küflenmeler oluşabiliyor. Daha dikkatli saklanan bisikletlerin ömrü de uzun oluyor" diye konuştu.

"Tırnaklı lastikleri kullanmaları gerekiyor"

Bisiklet kullanımına hava koşullarına rağmen devam edecek olan kişilerinde kazalara karşı tedbir almasını öneren Ümit Ölçer, şunları söyledi:

"Kışın bisiklet kullanacaklar için en önemli husus lastikler oluyor. Lastikler yıpranmışsa eğer mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Kışlık olarak tabir ettiğimiz tırnaklı lastikleri kullanmaları gerekiyor. Donmaması için fren tellerinin de yağlanması gerekiyor." - ESKİŞEHİR