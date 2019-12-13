Kış aylarında araç bakımlarına dikkat

13.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:51

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla araçlarda oluşabilecek sorunlar ve yapılması gerekenler konusunda yetkililer uyarılarda bulundu.



Kış aylarında kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşanan Eskişehir gibi bölgelerde araç bakımının daha büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. Motor bakımının öneminden bahseden Karamanlı, önlem alınarak ve zamanında bakım yaptırarak vatandaşların araçlarına güvenle binilebileceğini ifade etti. Karamanlı, "Vatandaşlarımızın önce araçların motor bakımlarını yaptırmaları lazım. Motor bakımı dediğimiz zaman; motor yağı, motor yağı filtresi, hava filtresi ve polen filtresi önemlidir. Aslında polen filtresini vatandaş ters algılıyor. Kışın klimada lazım oluyor zannediyor ama kılın kaloriferde de lazım oluyor. Mutlaka filtresini değiştirsinler. En önemlisi de motorun antifriz kontrolüdür. Değiştirmelerine gerek yok, ölçtürüp yeterli derecede antifriz varsa değiştirmeye de gerek kalmaz. Cam sileceklerini mutlaka kontrol ettirsinler. Cam suyuna alkol veya cam sil koysunlar ki donmasın" dedi.



"Kışın frenlerin dördü eşit tutmaz"



Kışın lastiklerin eşit derecede tutmayacağına dikkat çeken Karamanlı, "Üçüncü kısımda da araçların freni çok önemli. Araç frenlerini kontrol ettirsinler. Kışın frenlerin dördü eşit tutmaz, biri fazla biri az tutar. Araçlar kışın zemine fazla tutunamadığı için fren mesafesi düşer. Normal takip mesafesinden biraz daha aralıklı takip etsinler. Bir de tabi ki süratlerine dikkat etsinler. Kışın kışlık lastikler de çok önemli. Kışın kışlık lastik şartı sadece ticari araçlarda var. Onlarda zorunluluk başladı. Özel araçlarda yasal bir zorunluluk yok. Kışın kışlık lastikler aracın daha iyi tutunmasını sağlar. Soğuklarda kışın aracı çalıştırdığımızda da hemen yürümesinler. Araç çok ısınmadan gaza basmasınlar. Çalıştırdıktan sonra 4-5 dakika olduğu yerde durması lazım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA