Kış ayları için kombin önerileri! Farklı kış kombini! Kışın olmazsa olmaz parçaları!

Kış aylarında hem soğuktan korunmak hem de şık olabilmek için dolabınızda bulunması gereken parçalar neler? Kış ayları için kombin önerileri! Farklı kış kombini! Kışın olmazsa olmaz parçaları!

Birbirinden şık, rahat ve gerekli kış parçaları neler? Kış aylarında hem rahat hem de şık olmak için gerekli parçalar haberimizde. Kış ayları için kombin önerileri! Farklı kış kombini! Kışın olmazsa olmaz parçaları!

KIŞIN OLMAZSA OLMAZ PARÇALARI!

1) Bu yıl ile birlikte uzun kabanlar trendlerde. Dolabınızın olmazsa olmaz parçaları arasında kabanlar yer almalıdır. Kabanlar genellikle büstiyer ve kısa tişört olarak kombinlenir.

2) Bol paçalı, kalın siyah pantolon, kolay kombin olabilmesi açısından gerekli parçalar arasındadır. Bol paça kış ayalarında botlar ile daha uyumlu ve şık olacaktır.

3) Siyah düz elbise her dolabın zamansız parçaları arasındadır. Her kıyafet ile kombinlenebilir. Yazın giyeceğiniz ince topuklu ile şık yemeğe gidebilir, botlar ile günlük kombin oluşturabilirsiniz.

4) Ceket, zarafetin, şıklığın en önemli parçasıdır. Dar pantolon ve etek ile giyildiğinde harika sonuçlar olacaktır.

5) Sweatshirt, rahatlık ve şıklığı bir arada sunar. Daha çok kargo pantolon ile tercih edilir. Mom jeans denilen rahat pantolonlar, sweatshirt için uygun kombin örneğidir.