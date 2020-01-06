Kış ayında açan gül şaşırttı
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Kış ayında açan gül şaşırttı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.

06.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:56
Kış ayında açan gül şaşırttı

'in ilçesine bağlı beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.


Ortahisar beldesinde bir otelin bahçesinde bulunan güllerin soğuk havalara rağmen açması şaşırtıyor. Kış mevsiminde güllerin açtığını gören otel müşterileri soğuk ve karlı havada açmaya başlayan gülleri şaşkınlıkla izliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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