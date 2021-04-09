Kırtık'ta hayrat çeşmeleri çalındı
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Kırtık'ta hayrat çeşmeleri çalındı

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Kırtık'ta hayrat çeşmeleri çalındı

Manisa merkezindeki Şehzadeler ilçesi Kırtık Mezarlığı'nın içerisinde bulunan hayrat çeşmeleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınarak; kamu malına zarar verildi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayrat çeşmelerini çalan kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla hukuki işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Kırtık Mezarlığı içerisinde bulunan ve hayırseverler tarafından yaptırılan hayrat çeşmelerinin muslukları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Mezarlıkların mevcut şartlarının iyileştirilmesi noktasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünün vurgulandığı açıklamada, "Cuma gününün erken saatlerinde, mezarlıktaki görevli personelimiz hayrat çeşmelerindeki muslukların çalındığını ve suların boşa aktığını tespit etmiştir. Derhal harekete geçilerek, yeni musluklar çeşmelere takılmıştır. Hayrat çeşmelerinin çalınarak, kamu malına zarar verilmesini kınıyoruz. Hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla hukuki işlemleri başlatıyoruz. Mezarlığa yapılan bu çirkin saldırının bir daha gerçekleşmemesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler

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