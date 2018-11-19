Kırteke'ye Temayül Yoklamasında Büyük İlgi

AK Partide Temayül Yoklamasına katılan AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Kırteke'ye partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Akçadağ Belediyesi Başkan aday adayı Mustafa Kırteke,AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Yeni Kapalı Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen temayül yoklamasına katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği Kırteke,temayül yoklamasının Akçadağ ve Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ederek,"Teşkilat mensuplarımıza katılımlarından ve katılımlarındaki örnek teşkilatçılık anlayışı ve olgunluklarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizde gördüğümüz ilgi ve bu teveccühün temayül yoklamasına da yansıması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir.Temayül öncesi çok büyük bir coşku vardı. Bu coşku Mart ayında yapılacak seçimlere kadar devam edecektir. Temayül yoklamasında şahsıma göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşkilattaki her kardeşime müteşekkirim. Bu kardeşliğin, dostluğun partimiz için hayırlı olması dileğiyle tüm teşkilatımıza şükranlarımı arz ediyordum.Temayül yoklamasının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA