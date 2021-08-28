Kırtasiyelerde hareketlilik başladı
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Kırtasiyelerde hareketlilik başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasreti 6 Eylül'de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı.

Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasreti 6 Eylül'de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı.

Ürünlerde bu sene yüzde 30 oranında fiyat artışı oldu.

Kırtasiye sektörü, zincir marketlerin de kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç olduğunu ifade edip bu durumdan dert yandı.

Kırtasiyelerde hareketlilik başladı
Kırtasiyelerde hareketlilik başladı
Kırtasiyelerde hareketlilik başladı
Kırtasiyelerde hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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