Kırtasiyelerde hareketlilik başladı

Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasreti 6 Eylül'de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı.

Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasreti 6 Eylül'de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı.

Ürünlerde bu sene yüzde 30 oranında fiyat artışı oldu.

Kırtasiye sektörü, zincir marketlerin de kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç olduğunu ifade edip bu durumdan dert yandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı