Kırtasiyelerde 'Eğitim' Hareketliliği Başladı

Eskişehir'de 2017-2018 yılı için okullardan alınması gereken listelerini alan veliler, fiyatlardan çok ürünlerin sağlıklı olmasını önemsiyor.



Önümüzdeki hafta başlayacak olan 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılı ile uzun yaz tatili sona erecek. Öğrencilerin yeni eğitim yılını heyecanla beklerken velileri ise, alışveriş telaşı sardı. Defter, çanta, kalem ve silgi gibi birçok okul gereçleri için kırtasiyelerin yolunu tutan veliler, bu gereçleri alırken fiyatından çok çocukları için sağlıklı olup olmadığına bakıyor. Ürünlerin CE ve n71 belgelerinin olmasına da dikkat eden ebeveynler, kırtasiye çalışanlarıyla sürekli diyalog halinde oluyor.



"Cumartesi'den itibaren yüzde 100 doluluk olur"



Başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı önce eğitim alışverişlerinde başlayan yoğunluk hakkında konuşan Mağaza Sorumlusu İbrahim Cantaşar, son günlerin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Yeni dönem başlıyor oldukça yoğun. Öğrenciler listeleriyle gelip, alışverişlerini yapıyorlar. Şuan ki yoğunluk yüzde 70-80 ama Cumartesi'den itibaren yüzde 100 doluluk olur. Çünkü bu tarihte bütün okullar listelerini vermiş oluyor. Pazartesi-Salı çok yoğun olur. Okullarda öğrencilere verilen listeler arasında anaokulu grubunda, oyun hamuru, boyama grubu çok talep görüyor. İlk ve ortaokulda da kurşun kalem ve defter çeşitlerinin yanı sıra kaplamamak için plastik kapaklı defter çeşitleri özellikle çok satılıyor. Lisede de bölümlü defter çeşitleri fazla talep görüyor" ifadelerini kullandı.



"Veliler fiyata değil daha çok sağlık açısından uygun ona bakıyorlar"



Velilerin eğitim alışverişi yaparken takındıkları tutumdan da bahseden Cantaşar, "Veliler fiyata değil daha çok sağlık açısından uygun mu, ideal mi ona bakıyorlar. Tabii veliler için fiyatların makul olması da önemli uygun fiyatlardan satmaya çalışıyoruz. Belirli rakamın üzerindeki alışverişlerde, ıskonto sağlıyoruz ama dediğim gibi veliler öncelikle, 'Sağlık açısından iyi mi?, çocuğuma zararı olur mu, olmaz mı?' diyerek ürünlere dikkat ediyorlar. Ayrıca CE belgesi ve n71 belgesine dikkat ediyorlar. Çin malı olup, olmaması artık önemli olmuyor, çünkü her marka Çin'de ürün yaptırıyor. Tabi belirli sağlık standartları çerçevesinde bunların kontrolü yaptırılıyor ve ülkemize girerken gümrükte de yaptırılıyor bu kontrol. O yüzden veliler de kırtasiye ürünlerinin belgelerine dikkat ediyorlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR