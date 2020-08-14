Kırtasiyeler okulların açılmasını bekliyor
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Kırtasiyeler okulların açılmasını bekliyor

Kırtasiyeler okulların açılmasını bekliyor Karabük'te kırtasiye işletmeleri korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen okulların açılmasını bekliyor Karabük'te kırtasiye işletmeleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen okulların bir an önce açılmasını bekliyor.

14.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:31

Kırtasiyeler okulların açılmasını bekliyor

Karabük'te kırtasiye işletmeleri korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen okulların açılmasını bekliyor

KARABÜK - Karabük'te kırtasiye işletmeleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen okulların bir an önce açılmasını bekliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların ilk olarak uzaktan eğitimle ardından da seyreltilmiş program ile yüz yüze açılmasının planlandığının açıklamasının ardından Karabük'te kırtasiyeler, karardan memnun olmazken, okulların açılmasını bekliyor.

Kırtasiye işletmecisi Uğur Eroğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Okulların mart ayında kapandığını hatırlatan Eroğlu, "Okulların açılması tekrar uzatıldı. Kırtasiye olarak, yayın satan arkadaşlar olarak bizim için zor dönemler. Sadece bizim için değil tüm dünyada ticaret şuanda zor durumda. İnşallah açılacak diye bekliyoruz. 1 Haziran itibariyle, ülkemizde çok şey serbest bırakıldı. Halı sahalar kapalıydı birkaç gün önce açıldı. Ama üniversite ve okulların açılması tekrardan ötelendi. Bu bana mantıklı gelmiyor. Çünkü dışarı çıktığımda Covid'li bir yaşam varmış gibi bir hayat görmüyorum ne insanlarımızda ne de toplumumuzda. Amasra bize 100 kilometre ötede. 6 bin 500 nüfusu vardı, bayramda 65 bin kişi vardı. İnsanlar üst üsteydi. İnsanlar o tatile giderken hiç düşünmediler ki, 'bu memlekette sıkıntı var, çocuğum aman' demediler. Eşli çocuklu herkes gitti, hayatını yaşadı" diye konuştu.

"İş, okula geldiği zaman insanların kaygısı had safhaya çıkıyor" diyen Eroğlu, "Ben buna sadece ticari açıdan bakmıyorum. Benim de çocuğum var. Bence çocukların okuldan bu kadar uzak kalması bana mantıklı gelmiyor. Devletin bunu çözebileceğine inanıyorum. Kafeteryalar, AVM'ler açık. Dışarıda hayat tamamen akıyor. Bunları ağırlıklı olarak, yaş grubu olarak üniversite öğrencisine yakın arkadaşlar dolduruyor. Ama aynı üniversite öğrencisi hemen hastalanacak, bir sıkıntı olacakmış gibi bir algıya kapılıyoruz. Üniversite öğrencisinin kendisini koruması açısından çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Maskesini takar, sosyal mesafe kurallarını uygular, üniversiteler açılabilir" diye konuştu.

Okulların açılma durumunun bulunmasındaki beklentilerine de değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"En azından okullar açılmasa da sokağa çıkma yasağı olmazsa yayın konusunda olsun, bir tık kırtasiye alışverişi olabilir, okullardan istenen çocuğun malzeme isteği olabilir. Artık büyük öngörüm de yok. Olabilir mi olabilir. Yaz dönemi kadar kötü olmaz ama yaptığımız yatırımın karşılığı olur mu çok zor."

Kırtasiyeler okulların açılmasını bekliyor

Kaynak: İHA

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