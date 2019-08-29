Kırtasiyede online alışverişlerde de ürün kimliğine bakılmalı

29.08.2019 12:19

Bakanlık olarak piyasa gözetimi ve denetimini sadece firmaları cezalandırmak olarak görmediklerini belirten Ürün Güvenliği ve Piyasa gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı da hedefliyoruz" dedi. Ticaret Uzmanlarından M. Berre Doğan, tüketicilerin ürün satın alırken 'CE' ve 'EN 71' standartlarına mutlaka dikkat etmesi gerektiğini söylerken Pelin Türk de online alışverişlerde de ibarelerin belirtilmesi gerektiğini ifade etti. TÜKİD Başkanı Mehmet Helvacıoğlu ise "Her zaman velilerimiz ve çocuklarımızın yanındayız, eğitimde hedefimiz bir" diye konuştu.

2019 - 2020 eğitim - öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ve Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), 'Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans - Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. İstanbul'daki Elite World Hotel'de gerçekleşen çalıştayda bu yıl yaklaşık 25 milyon öğrencinin ders başı yapacağı belirtilirken tüketicilerin dikkat etmeleri gereken konulara dikkat çekildi.

İşimiz sadece cezalandırmak değil

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, kırtasiye ürünlerindeki güvensiz ürün sayısının ciddi olarak azalmasında kararlı bir şekilde konunun takipçisi olmalarının, ara vermeksizin denetimleri sürdürmelerinin ve sektör temsilcileri ile geliştirdikleri olumlu diyalogların rolünün büyük olduğunu anlatarak, "Bakanlık olarak piyasa gözetimi ve denetimini sadece firmaları cezalandırmak olarak görmemekte, bu yolla sektör temsilcilerini de bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz" dedi. Karaaslan, ayrıca, güvensiz olduğu tespit edilen ve idari yaptırım uygulanan ürünlerin ortak bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi platformu olan GÜBİS'te yetkili otoriteler tarafından kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Onlineda da bilgiler eksiksiz olmalı

Tüketicinin satın alma kararını etkileyecek tüm unsurların ürünün üzerinde belirtilmesi gerektiğini vurgulayan Ticaret Uzmanı Pelin Türk de "Tüketici alışverişini online olarak da yapsa tüm uyarıları ve açıklamaları görebilmeli" diye konuştu.

CE ve EN 71 standardı önemli

Velilerin kırtasiye ve okul malzemesi alışverişlerinde belli başlı hususlara dikkat etmeleri durumunda büyük oranda sağlık risklerinden korunmuş olacaklarını söyleyen Ticaret Uzmanı M. Berre Doğan ise konuşmasında şu uyarılarda bulundu:"Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış-hatalı kullanımdan kaynaklanmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, teşkil ettikleri riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir. Kırtasiye ürününü seçerken üretici/ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Özellikle okul çantalarında merdiven altı diye tabir edilen markası - modeli belli olmayan üretici/ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünler tercih edilmemelidir. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde –özellikle boya kalemlerinde- CE işareti ve 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır."

Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi gerektiğini de ifade eden Doğan, tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de tüketicilerin, etiketlerde yer alan bilgiler ışığında satın alma kararını vermeleri gerektiğini söyledi.

Kokulu ürün kalmadı

TÜKİD Başkanı Mehmet Helvacıoğlu da çalıştay kapsamında önemli bilgiler paylaştı.Kurulduğu ilk günden beri kırtasiyede sahte, taklit ve korsan ürünlere karşı mücadele vererek kırtasiye ürünlerinin % 97 oranında güvenilir olmasını sağladıklarının altını çizen Helvacıoğlu, "Bizim veliler ile çocuklarımızın eğitimleri ve gelişimi konusunda eğitimde hedefimiz bir. Güvensiz ürüne karşı toleransımız yok" dedi. Son dönemde kokulu ve renkli ürünlerin sağlığa daha çok zarar verdiği konusunda duyumları olduğunu anlatan Helvacıoğlu, "Bence ne ithalatta ne de imalatta kokulu ürün kalmadı. Ancak, görsel olarak pembenin morun olduğu daha renkli ürünlerde test sonucuna dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda boya grubuna giren sanatsal malzemeler de çok önemli. Çocuklar boyalarla direkt temas ediyor. Bu konuda öğretmenlerini de dinleyerek alışverişlerini yapmalılar. Beslenme ve mataralarda ise ayrıca 'Gıdayla temasa uygundur' ibareleri yer alıyor. Nasıl temizleneceği üzerine de kullanma kılavuzları oluyor" diyerek önerilerini sıraladı.

Kaynak: Bültenler