Kırtasiyecilerin yeni sezon hazırlıkları başladı

22.08.2019 11:31

Eskişehir'de kırtasiyeciler, yeni başlayacak eğitim öğretim yılında öğrencilere daha iyi hizmet vermek için hazırlanıyor.



Okulların ve üniversitelerin yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala, Eskişehir'de kırtasiyeciler da öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çalışmaları başladılar. Kırtasiye ürünlerin fiyatında geçen seneye göre herhangi bir zam olamaması, öğrenci velilerinin yüzünü güldürecek. Uzun yıllardır Eskişehir'de kırtasiye işinde çalışan Erman Ünlüce, "Biliyorsunuz bir hafta sonra ana okullar başlayacak. Sonra ilkokulu ortaokula ve liseler açılıyor. Bunlara uygun biz de hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah herkese hitap edeceğiz. Sezona hazırlık olduğu için işlerimiz çok yoğun, gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Önümüzdeki bir buçuk ay bizim harmanımız olacak, öğrencilere hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu sene umutluyuz geçen seneden daha çok iş olduğunu inanıyorum. Çünkü geçen seneye göre hiçbir zam uygulaması yapmadık. Geçen sene dolar dalgalanması olduğu için bayağı bir sıkıntı oldu, ama bu sene böyle bir şey beklemiyoruz. Geçen seneden daha iyi olduğunu bekliyoruz inşallah" şeklinde konuştu.



Öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını temin etmeyi çalıştıklarını anlatan Ünlüce, "Biz döneme göre ürünlerimizi fuarlardan bizzat gidip temin ediyoruz. Şuan anaokulların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Onların boya grupları, kalem, defter ve onların eğitim amaçlı bütün ürünler satılıyor. Onların bütün ihtiyaçları bizde mevcuttur" ifadeleri kullandı.



"Ucuz satmak için ucuz almaya çalışıyoruz"



Kırtasiyeciler farklı ekonomi düzeylere uygun farklı kırtasiye ürünleri de hazırlamayı özen göstereceklerini, Erman Ünlüce, şu şekilde anlattı;



"Bir de biz farklı ekonomik düzeylere uygun farklı ürünler sunuyoruz. Örnek veriyorum 10 lira da bir kuru boya bulabilirsiniz 35 lira da bulabilirsiniz. Kalitesi düşük olduğu için değil biz farklı şirketlerden alıyoruz ve vatandaşlara ucuz satabileceğimiz için ucuz fiyatta almaya çalışıyoruz. Kağıttın fiyatı yükseldi, ama biz onu zararına veriyoruz. İnsanların işi görünsün ve öğrencilere hizmet olsun diye."



"Kırtasiye, kırtasiyeden alınır"



Kırtasiye ürünleri alırken aileler çocukların sağlığını da dikkat etmelerini vurgulayan Erman Ünlüce, "Her şey yerinden almalıdır. Nasıl ki ekmek bakkaldan alınıyorsa, kırtasiye de kırtasiyeden alınır. Büyük alışveriş merkezlerinde ya da mahalle kenarlarından alınan tanınmamış bilinmemiş markalar sağlığa zararlı olan ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Bir iki lira fazla verip sağlıklı ve güvenebilir pastel boyaları çocuklarımıza alalım. Çünkü bu ürünler bizzat insanın vücuduna temas eden şeyler. ve tabi ki sağlık açıdan önemlidir. Bazı ürünlerde markanın adı ve ürünle ilgili herhangi bir açıklaması yok üzerinde; aileler çocuklarına kırtasiye alışverişi yaptığı zaman, özellikle pastel boya gibi ürünleri aldığı zaman bunu dikkat etmeli. Bu bilinci bir market reyonundaki adam bunu bilemez ama kırtasiyeci bunu bilir. Çünkü reyondaki kişi bir fuara gidip mal almıyor. Mesela bir marketin bütün şubelerinden bir kişi gidip o ürünü fuardan alıyor ve bütün şubelere dağıtıyor. Yanı malın hangi kalitede olduğunu bilmiyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA