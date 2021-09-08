Kırtasiyecilerden velilere uyarı
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Kırtasiyecilerden velilere uyarı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Kırtasiyecilerden velilere uyarı Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler okullara giderken, velilerde kırtasiyelerin yolunu tuttu.

Kırtasiyecilerden velilere uyarı

DÜZCE - Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler okullara giderken, velilerde kırtasiyelerin yolunu tuttu. İlk günlerde kalabalık ortama girmek istemeyen veliler rahat alışveriş yaparken, kırtasiyeciler de vatandaşları uyardı.

Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken, kırtasiye malzemelerinin en kalitesini ve en uygununu fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler okullara giderken, veliler de kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler pandemi sebebi ile vatandaşların sağlıklı ürün aradığını belirtirken, işlerinin de yoğun olduğunu dile getirdi.

Düzce'de kırtasiyecilik yapan Osman Durdu, velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. Ne olduğu belirsiz, kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Durdu, "Vatandaşlar kırtasiye alışverişi yaparken, ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığını kanserojen madde içerip içermediğine dikkat etmeliler. Bizde o konuya işletme olarak çok dikkat ediyoruz. Çocuğun sağlığına zarar verecek veya etki yapacak herhangi bir ürün satmıyoruz. Bütün ürünlerimiz markalı, piyasada olan ürünler. Kalite güvenliği test edilmiş, marka bilinirliliği olan ürünler. Bu konuda vatandaşların gönlü rahat olmalı. Ürünün üzerinde standartlara uygunluk işaretleri oluyor. Dünya standartları logosu olan bir ürün. Bazı kutucukların üzerinde Türkçe olarak 'çocukların sağlığı için güvenlidir' uyarıları bulunuyor. Marka bilinirliliği olan ürünler zaten bunlar. Vatandaşlar kutuları incelediği zaman az çok ürün ile alakalı bilgi edinebilirler. Önemli olan kutuların üzerinde Dünya standartları logosu yani CE olması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Kırtasiyecilerden velilere uyarı
Kırtasiyecilerden velilere uyarı
Kırtasiyecilerden velilere uyarı
Kırtasiyecilerden velilere uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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