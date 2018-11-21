Kırtasiyecilerden "Öğretmenler Günü" İndirimi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kırtasiyeciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yüzde 15 ile 20 oranında indirim kampanyaları başlattı.

Öğretmenler Günü için tatlı bir telaş için giren Tatvan'daki kırtasiyeciler, günü avantaja çevirmek için indirim kampanyaları başlattı. Öğretmenler Günü öncesi, güne özel kampanya ve hediye hazırlığı için kolları sıvayan kırtasiyeciler, 22 – 26 Kasım tarihlerini kapsayan ve yüzde 15 ile 20'leri bulan indirim kampanyaları başlattı. Öğretmenler Günü'ne özel kampanyalarını duyuran kırtasiyeciler, kampanyalara yoğun ilgi bekliyor.

Öğretmenler Günü'ne özel olarak yüzde 15 ile 20'leri bulan indirim kampanyaları başlattıklarını belirten Kırtasiyeci Eren Sönmez, kampanyaya yoğun talep beklediklerini söyledi. Her yıl düzenli olarak indirim kampanyaları yaptıklarını kaydeden Sönmez, bu yıla özel ise ilk defa yüzde 20'leri bulan indirim kampanyaları başlattıklarını ifade etti.

Kırtasiyecilerden Hakan Yayla ise, bugün itibariyle başlattıkları kampanyaya şimdiden ilgi olduğunu vurgulayarak, "Tatvan Akademi Kırtasiye olarak bizlerde hem öğretmenlerimize destek amaçlı hem de öğretmenlerine hediye almayı düşünen öğrencilere katkı amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında özellikle kitap reyonu ve diğer birçok özel üründe yüzde 15 ile 20'leri bulan özel indirimler uyguluyoruz. Bu anlamda bugün itibariyle başlatmış olduğumuz kampanya şimdiden ilgi görmeye başladı. Bu kampanyamız 26 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Bu vesile ile bizlerde tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyor, kendilerine sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Öğretmenleri için hediye alışverişine gelen öğrenciler ve velileri ise, yapılan indirim kampanyalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - BİTLİS