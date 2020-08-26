Kırtasiyeciden "tarihe not düşen" dolma kalem koleksiyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırtasiyeciden "tarihe not düşen" dolma kalem koleksiyonu

Kayseri'de kırtasiyecilik yapan Mehmet Serim'in (47), aralarında farklı özelliklere sahip 500 dolma kalemden oluşan koleksiyonu dikkati çekiyor.

Kırtasiyeciden
26.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:52

Kayseri'de kırtasiyecilik yapan Mehmet Serim'in (47), aralarında farklı özelliklere sahip 500 dolma kalemden oluşan koleksiyonu dikkati çekiyor.

Pastırmacılar Çarşısı'nda dedesinden kalma mesleği üçüncü nesil olarak sürdüren Mehmet Serim, AA muhabirine, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 1992'de mezun olduktan sonra baba mesleğine başladığını söyledi.

Kırtasiyeciliği severek yaptığını belirten Serim, dünyaca ünlü bazı kalem ve mürekkeplerin Türkiye distribütörü olduğunu aktardı.

Serim, babasının 8 yaşında kendisine hediye ettiği Fransız marka bir dolma kalemin ilk koleksiyon parçası olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Zamanında da hatırı sayılır maddi değeri olan bir kalemdi. Dolma kalem ve diğer kalemlerin felsefi olarak farkı vardır. Dolma kalem üretilir, bozulur tamir edilir. Süresi dolana kadar size hizmet eder. Ancak bir tükenmez kalem, kurşun kalem bu hizmeti sunamaz. Tükenmez kalem tüketmek üzeredir. O bittiği zaman artık dolduramazsınız. Dolma kaleme uygun bakımı yaptığınız sürece eskimez. Dedemin ve babamın dolma kalemlerini hala kullanıyorum. Mesela 1935 model bir dolma kalemim var. Öyle günler olmuş ki savaşlarda metal bulunamamış, dolma kalemlerin uçları camdan yapılmış. Genelde tercih edilen altın uçlu kalemlerdir. Altın bulunamadığında krom nikel madeninden uçlar yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda yapılmış kalemlerim var."

"Kalem benim için bir yaşam"

Serim, 7 dil bildiğini bu avantajı da kullanarak Avrupa ziyaretlerinde farklı dolma kalemleri koleksiyonuna eklediğini dile getirdi.

Koleksiyonunda 1850 yılına ait eski bir divitin bulunduğunu aktaran Serim, 100 yıldan daha eski dolma kalemlerinin de koleksiyonunda yer aldığına değindi.

Serim, koleksiyonunda 500 dolma kalem olduğunu vurgulayarak, "Kalem benim için bir yaşamdır. Yazan milletler ayaktadır. Bir millet yazdığı sürece vardır." dedi.

Dolma kalemlerin fiyatlarının değişken olabildiğini belirten Serim, "Bu kalemin üzerindeki altından ya da pırlantadan değildir. Avrupa'da bir yazarın kalemi çok yüksek fiyatlara satılabilir. Kalemin fiyatında bir son yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti 3. Sayfa
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Dünya
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Çocuk Barcelona Gaziantep
Şu an buradasınız: Kırtasiyeciden "tarihe not düşen" dolma kalem koleksiyonu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:04:21. #1.14#
title