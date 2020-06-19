Kırtasiye ve çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak Sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının, Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağı bildirildi.

Sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının, Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağı bildirildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 19/ 06/ 2020 tarihinde saat 14.00'da; aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. Sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında; ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını kısıtlayan 18/06/2020 tarihli ve 68 sayılı kararımızda yer alan maddelere ilave olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak işletmeler ve kişiler kapsamına alınmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA